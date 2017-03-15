Анкара, 15 марта, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европе воцарился «дух фашизма». Об этом сегодня, 15 марта, сообщает AFP.

DonkeyHotey Эрдоган

Эрдоган сравнил отношение к представителям неевросоюзныз стран в ЕС с преследованием евреев во время Второй мировой войны и предупредил об опасности роста популярности правых партий в странах ЕС.

«На улицах Европы бушует дух фашизма», — сказал Эрдоган. Турецкий президент также отметил, что в странах Евросоюбза наблюдается рост исламофобии и тюркофобии.

Напомним, между Турцией и Нидерландами разгорелся дипломатический скандал. Началось все с того, что турецкая община в Нидерландах запланировала митинг в Роттердаме в поддержку конституционной реформы в Турции, референдум по которой пройдет 16 апреля.

На этом митинге должен был выступить министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Однако власти Нидерландов запретили его самолету приземляться на голландской территории.

Тогда в Нидерланды прибыла турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя. Но власти Нидерландов объявили её «нежелательным иностранцем» и грубо выдворили из страны.

Сам митинг в Роттердаме власти также запретили.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов «фашистами» и пригрозил жесткими ответными мерами. Временный поверенный в делах Нидерландов в Анкаре был вызван в турецкий МИД, где ему была вручена нота протеста в связи с недружественными действиями властей его страны.

Кроме того, МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну голландского посла после отпуска.

В Роттердаме часть турецкой общины вышла на улицы в знак протеста против действий местных властей. Несколько человек были задержаны. В Стамбуле толпа протестующих сорвала флаг с генерального консульства Нидерландов.