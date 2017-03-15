Калининград, 15 марта, 2017, 20:28 — ИА Регнум. В Калининграде на судостроительном заводе «Янтарь» сегодня, 15 марта, загорелся корабль. По данным регионального управления МЧС, очаг возгорания обнаружен в носовой части, где горели резиновые изделия.

Shipyard-yantar.ru Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде

Был объявлен повышенный ранг пожара 1-бис, спустя час пожар был локализован, однако потушен только вечером. В тушении возгорания участвовали 24 спасателя и семь единиц техники. Пострадавших нет.

В свою очередь пресс-секретарь АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» Сергей Михайлов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что возгорание произошло «на одном из строящихся заказов».

«Это формирующийся корпус корабля. Причину пожара определить одномоментно невозможно, будет назначена специальная комиссия», — сказал представитель завода.

Стоп-кадр ГТРК «Калининград» Очаг возгорания в носовой части

Из открытых источников известно, что в настоящее время на «Янтаре» продолжается строительство большого десантного корабля «Пётр Моргунов», трёх сторожевых кораблей проекта 11 356 и двух океанографических исследовательских судов «Алмаз» и «Евгений Горигледжан».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что серьёзный пожар на территории судозавода «Янтарь» произошёл в апреле 2006 года, когда сгорел нефтеналивной танкер Giovanna, пришвартованный для ремонта. Тогда огнём охвачен практически весь танкер, длина которого составляет 80 метров.