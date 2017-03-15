Киров, 15 марта, 2017, 20:30 — ИА Регнум. В Кирове определили самую безответственную управляющую компанию. Ею стала УК «Промжилсервис». Как сообщили в мэрии города, об этом было заявлено в ходе оперативного совещания по вопросам прохождения зимнего сезона, которое провели глава города Валерий Владыкин и глава администрации Александр Перескоков.

Андрей Репин Сосульки

По данным мэрии, «Промжилсервис» обслуживает 20 домов на улицах Карла Маркса, Ленина, Свободы Стахановской, Короленко, Подгорной. Руководитель этой УК Дмитрий Пересторонин за весь зимний период ни разу не явился в администрацию города, хотя приглашения направлялись каждый день. Сотрудники компании присутствовали на оперативках всего дважды. К компании масса претензий как у муниципалитета, так и у жителей.

«Люди жалуются, что вы складируете снег, который скидываете с крыш, у соседних домов. В результате подвалы этих домов подтопляются. Вы не реагируете на жалобы жильцов, на предупреждения и предписания администрации города. Не предоставляете нам никаких данных о вашей работе, никаких сведений о ситуации в жилищном фонде, который обслуживаете», — заявили представители мэрии работникам УК.

На предупреждение Перескокова о применении соответствующих мер к должностным лицам УК представитель «Промжилсервиса» заявил: «Вы не сможете этого сделать, у меня есть свой работодатель».

«Так передайте вашему работодателю, что завтра в 7 утра я жду его здесь. Больше мы воспитательные беседы с вами вести не будем: за каждое нарушение — административный штраф», — парировал глава администрации.

Также в ходе оперативного совещания прозвучали претензии в адрес УК Октябрьского района, которой осталось очистить еще 76 кровель. Накануне этой компанией полностью очищена 21 крыша, на еще 24 объектах велись работы на желобах и свесах и участках, которые выходят на тротуары и подъезды. Однако следом за уборкой встает вопрос уборки дворов от снега. И здесь ситуация у управляющей компании также далека от идеальной: жители домов, которые обслуживает данная УК, постоянно жалуются на плохую уборку дворов.

«Вы, как мамонты: толстокожи, неповоротливы и думаете, что вымрете последними», — обратился к представителям УК Перескоков, пообещав, что со стороны администрации города будут использованы все предусмотренные законом способы заставить их работать качественно.

Владыкин, в свою очередь, призвал сотрудников мэрии максимально администрировать все нарушения, допускаемые управляющими компаниями и обслуживающими организациями в процессе их деятельности.