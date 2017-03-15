Багдад, 15 марта, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Менее чем за три недели западный Мосул покинули почти 100 тыс. мирных жителей, согласно заявлению Международной организации по миграции (МОМ), 15 марта сообщает Agence France-Presse.

Voice of America Беженцы из Мосула

Начиная с 25 февраля по 15 марта, западный Мосул покинули 97 тыс. человек.

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Правительство Ирака сообщило, что общее число жителей западного Мосула, прошедших проверку правоохранительных органов в южной части города, составило 116 тыс. человек.

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Напомним, наступление на Мосул, последний крупный оплот террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, началось в октябре 2016 года.

Большая часть территории уже освобождена, в настоящий момент вооруженные силы Ирака заканчивают освобождение западной части города.