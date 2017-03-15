Нью-Йорк, США, 15 марта, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш заявил, что на сегодняшний день в мире есть 106 стран, где существует торговля людьми. Об этом генсек Всемирной организации заявил сегодня, 15 марта, на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме торговли людьми в вооруженных конфликтах.

Imagens Evangélicas Торговля людьми

Гуттериш привел данные данным Международной организации труда, согласно которым 21 миллион человек в мире принуждаются насильственному труду и эксплуатации, что приносит преступникам до $150 млрд прибыли.

Генсек ООН отметил, что такие террористические группировки как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только открыто занимаются порабощением и принуждением к труду, но и утверждают, что это законно.

В качестве примера Гуттериш привел Сирию, в которой боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли рынки рабов, и даже распространяют памятку о том, как ловить, контролировать и торговать женщинами и девочками.