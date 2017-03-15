Вильнюс, 15 марта, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Сотрудники Службы спецрасследований Литвы сегодня, 15 марта, в качестве свидетеля по делу о политической коррупции концерна MG Baltic допросили лидера Социал-демократической партии, парламентария, бывшего премьера Альгирдаса Буткявичюса.

Frankie Fouganthin Альгирдас Буткявичюс

«Да, меня как простого свидетеля допрашивали по двум вопросам», — сказал агентству BNS Буткявичюс. Он утверждал, что сотрудники правоохранительных органов интересовались установкой памятника Басанавичюсу в Вильнюсе и проектом дороги Вильнюс-Утена. По словам политика, следователи спрашивали, не оказывалось ли на него давление, когда в правительстве решался вопрос выбора места для памятника.

Буткявичюс сказал, что член правления MG Baltic Романас Раулинайтис, который был допрошен по этому делу в качестве специального свидетеля, в 2015 году просил принять в правительстве директора Национального музея Литвы Бируте Кульните. Буткявичюс руководил правительством в 2012—2016 годах. «Я им сказал, что Раулинайтис в 2015 году просил меня принять Кульните. Но сам Раулинайтис на этой встрече, которая состоялась позже, был очень пассивным», — сказал лидер социал-демократов.

Директор Национального музея сказала, что памятник Басанавичюсу должен стоять в сквере Сирвидаса. Свидетельствовавший по этому делу мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс публично упоминал, что представители MG Baltic предупреждали, что если не поставить памятник в этом сквере, он будет застроен зданиями. В марте 2016 года Вильнюсское самоуправление решило, что памятник Басанавичюсу должен стоять возле вильнюсской филармонии.

СМИ в 2016 году сообщали, что правоохранительные органы стремятся выяснить, не пытался ли концерн MG Baltic подкупить политиков и чиновников, чтобы получить дорогостоящий заказ на строительство дороги Вильнюс-Утена.

Сейм в конце 2015 года одобрил реконструкцию дороги Вильнюс-Утена общей стоимостью 170 млн евро через общественное и частное партнерство, но подрядный конкурс до сих пор не объявлен. Дирекция дорог надеется это сделать в первом полугодии этого года.

«Еще один вопрос — известная дорога Вильнюс-Утена. Меня спрашивали, не чувствовал ли я давления со стороны некоторых компаний по прокладыванию дорог, — сказал Буткявичюс. — Давление на меня не оказывалось потому, что я уже надеялся на то, что этого проекта не будет по концессии. Проектная стоимость была слишком высокой, и когда рассмотрения перешли в Сейм, дискуссии там были основаны не на логике и подсчетах, а на эмоциях».

Один из глав дирекции автодорог Литвы Дайвис Забулёнис недавно был уволен после того, как Министерство транспорта и связи получило от правоохранительных органов информацию о его непрозрачных связях с вице-президентом MG Baltic Раймундасом Курлянскисом, в отношении которого были выдвинуты подозрения в деле о политической коррупции, и бывшим председателем правления строительной компании Kauno tiltai Нериюсом Эйдукявичюсом.

По данным Службы спецрасследований, благодаря усилиям Курлянскиса и Эйдукявичюса и их влиянию на тогдашних политиков Забулёнис год назад был назначен на руководящую должность в дирекцию автодорог, и ему было доверено курирование конкурсных закупок. Глава дирекции автодорог Литвы Эгидиюс Скродянис ранее признал BNS, что назначение Забулёниса на должность заместителя было согласовано с тогдашним министром транспорта и связи Римантасом Синкявичюсом, Забулёниса также рекомендовал советник премьера по вопросам коммуникации Дарюс Ярмантавичюс.

У правоохранительных органов также есть данные о том, что концерн MG Baltic был заинтересован сохранением на посту бывшего главы Lietuvos geležinkeliai Стасиса Дайлидки. Буткявичюс утверждал, что он, будучи премьером, не обсуждал с предпринимателями никаких дел. «Было бы неразумно, будучи премьером, встречаться с предпринимателями, у которых есть свои интересы», — сказал лидер социал-демократов.

Политик также утверждал, что у него нет сведений о том, что MG Baltic мог оказывать влияние на правительство через советника по вопросам коммуникаций Ярмантачивюса. «Если бы Ярмантавичюс посредничал по каким-то вопросам, он был бы уволен», — сказал Буткявичюс.

Долголетний сподвижник Буткявичюса социал-демократ Ярмантавичюс является зятем бывшего заместителя директора Lietuvos geležinkeliai Стасиса Гудвалиса. Гудвалису правоохранительные органы в 2013 году предъявили подозрения в злоупотреблении в ходе расследовании о возможно непрозрачных дорогостоящих конкурсах на строительство и ремонт железных дорог. Тогдашний министр транспорта и связи Синкявичюс и глава Lietuvos geležinkeliai утверждали, что не видят основания увольнять или отстранять от должности Гудвалиса. Он был уволен только в декабре 2016 года, когда полностью сменилось правление Lietuvos geležinkeliai.

Описанные BNS подробные данные за последние три года говорят о том, что яслям, садам и спортивным школам Вилкавишского и Мажейкяйского района было уделено исключительное внимание при распределении поддержки Lietuvos geležinkeliai. В Вилкавишском одномандатном округе в Сейм с 1996 баллотируется Буткявичюс, а членом совета самоуправления Мажейкяйского района работал советник премьера Ярмантавичюс.

Буткявичюс утверждал, что не знаком с Курлянскисом, а с членом правления концерна Раулинайтисом знаком более 20 лет, но в последние годы не общается. Буткявичюс сказал, что когда работал в правительстве, он не видел признаков того, MG Baltic мог оказывать влияние на политические процессы в Литве. «По крайне мере ни на меня, ни на нашу партию. Они, как понимаю, на Социал-демократическую партию смотрели скептически», — сказал он.

В ходе расследования о политической коррупции правоохранительные органы в прошлом году предъявили подозрения бывшему председателю Саюдиса либералов Элигиюсу Масюлюсу в том, что он принял взятку в размере более 100 тыс. евро в обмен на действия политической партии в пользу концерна.

Служба спецрасследований также подозревает, что Курлянскис через тогдашнего члена Сейма бывшего «трудовика» Гапшиса посредством взятки пытался повлиять на членов Рабочей партии, чтобы они также действовали в пользу концерна.

В конце февраля правоохранительные органы предъявили подозрения в подкупе и торговле влиянием самому юридическому лицу MG Baltic. Концерн все обвинения отрицает. По его словам, предъявленные подозрения «очевидное злоупотребление правом Службы спецрасследований и прокурора, руководящего досудебным расследованием».

Президент MG Baltic Дарюс Моцкус, допрошенный в качестве специального свидетеля, утверждал, что с помощью предъявления подозрений юридическому лицу предпринимаются попытки бросить тень на как можно большее число работников концерна и нанести как можно больший ущерб концерну.

Недавно по этому делу Служба спецрасследований допросила и лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса. По словам политика, следователей интересовала его встреча с Курлянскисом. Он также является председателем правления холдинга СМИ «Свободный и независимый канал», владеющей несколькими телеканалами, и председателем правления компании Alfa Media, которой принадлежит новостной портал alfa.lt.

По этому делу в качестве свидетелей допрошены и другие члены Сейма — большая часть либералов Сейма прошлого созыва, консерватор Мантас Адоменас.