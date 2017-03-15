Ульяновск, 15 марта, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Работникам АПК, которые захотят переехать в Ульяновскую область с Украины, областное правительство будет выделять по 1 млн рублей и деньги на строительство жилья. Как сообщает RNS, об этом заявил губернатор Сергей Морозов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Механизатор

По его словам, на сегодня для региона критически важными являются такие направления экономики, как авиастроения, станкостроение, IT-технологии, АПК и ветеринария.

«Под эти направления мы разрабатываем дополнительные меры. Например, для работников аграрного комплекса мы приняли решение запустить программу по примеру «Земского доктора». Если специалист хочет к нам переехать, то мы ему в качестве подъема выдаем 1 млн рублей. Кроме этого, мы совместно с работодателями выделяем деньги на строительство жилья, и он приобретает таким образом жилье и ряд других преференций», — заявил Морозов.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, в ходе встречи с руководителем региональной Ассоциации земских медицинских специалистов Дарьей Иванниковой губернатор напомнил, что кроме программы «Земский доктор» в регионе внедрены еще две самостоятельные программы по привлечению медработников среднего звена — «Земская медицинская сестра» и «Земский фельдшер». Из областного бюджета их участникам выплачивается по 500 тыс. рублей на улучшение жилищных условий.

Для укомплектования врачебными кадрами малых городов, которые не могут участвовать в федеральном проекте «Земский доктор», в 2017 году в регионе будет запущена еще одна кадровая программа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в в проекте «Земский доктор» с 2011 года принимают участие 30 лечебно-профилактических учреждений, расположенных в 21 муниципальном образовании. Только в 2016 году в программе приняли участие 55 врачей.

Софинансирование программы «Земский доктор» со стороны областного бюджета увеличивается в 2017 году в два раза. На эти цели заложено 24 млн рублей.