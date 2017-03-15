Ульяновский губернатор обещает украинским аграриям по 1 млн рублей
Ульяновск, 15 марта, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Работникам АПК, которые захотят переехать в Ульяновскую область с Украины, областное правительство будет выделять по 1 млн рублей и деньги на строительство жилья. Как сообщает RNS, об этом заявил губернатор Сергей Морозов.
По его словам, на сегодня для региона критически важными являются такие направления экономики, как авиастроения, станкостроение, IT-технологии, АПК и ветеринария.
«Под эти направления мы разрабатываем дополнительные меры. Например, для работников аграрного комплекса мы приняли решение запустить программу по примеру «Земского доктора». Если специалист хочет к нам переехать, то мы ему в качестве подъема выдаем 1 млн рублей. Кроме этого, мы совместно с работодателями выделяем деньги на строительство жилья, и он приобретает таким образом жилье и ряд других преференций», — заявил Морозов.
Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, в ходе встречи с руководителем региональной Ассоциации земских медицинских специалистов Дарьей Иванниковой губернатор напомнил, что кроме программы «Земский доктор» в регионе внедрены еще две самостоятельные программы по привлечению медработников среднего звена — «Земская медицинская сестра» и «Земский фельдшер». Из областного бюджета их участникам выплачивается по 500 тыс. рублей на улучшение жилищных условий.
Для укомплектования врачебными кадрами малых городов, которые не могут участвовать в федеральном проекте «Земский доктор», в 2017 году в регионе будет запущена еще одна кадровая программа.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в в проекте «Земский доктор» с 2011 года принимают участие 30 лечебно-профилактических учреждений, расположенных в 21 муниципальном образовании. Только в 2016 году в программе приняли участие 55 врачей.
Софинансирование программы «Земский доктор» со стороны областного бюджета увеличивается в 2017 году в два раза. На эти цели заложено 24 млн рублей.