Саранск, 15 марта, 2017, 20:05 — ИА Регнум. В Саранске 15 марта начал работу IV Всероссийский светотехнический форум с международным участием. В мероприятии принимают участие более 400 гостей из 40 городов России и зарубежных стран: Германии, Финляндии, Китая, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Lighting-forum.ru/ Участники форума

Одна из главных тем форума этого года — развитие и перспективы агрофотоники. Этому направлению была посвящена первая в России полноформатная конференция.

«Это новая прикладная область знаний позволяет снизить расходы на освещение и досветку сельскохозяйственных культур, в том числе в тепличном производстве. Светодиоды стали ключом к созданию нового поколения агрофабрик, не зависящих от времени года, места расположения и размера сельхозугодий. И это лишь часть большого рынка, который стремительно развивается и становится очень перспективным, в том числе для участников регионального светотехнического кластера», — отметил глава Мордовии Владимир Волков.

Напомним, что в 2012 году большинство светотехнических предприятий Мордовии объединились в кластер, что дало импульс развитию кооперации между компаниями региона. В прошлом году число его участников выросло с 25-ти до 42-х. Кроме светотехников в него вошли предприятия приборостроительного и оптоволоконного направления.

За 4 года на развитие кластера привлечено почти 5 млрд рублей. Создано более 2 тыс. новых рабочих мест. Доля инновационной продукции у светотехнических компаний составляет до 50%, при среднереспубликанском показателе 28%.

«Сегодня наш кластер — единственный в России центр компетенций в области светотехники и освещения, волоконной оптики и оптоэлектроники. Перед ним стоит задача занять как минимум четверть отечественного светотехнического рынка. Уже сейчас каждая вторая лампочка в стране выпущена в Мордовии», — подчеркнул Волков.

Теперь мордовские предприятия выходят на новые рынки сбыта. Например, в ноябре прошлого года «Лисма» зарегистрировала в Бурунди совместное предприятие по производству источников света, укрепляются экономические связи предприятия с партнерами из Чехии, Венгрии, Армении, Ирана и других стран.

Кроме того, Мордовия — единственный регион России, где в университете есть светотехнический факультет. В 2015 году он был преобразован в Институт электроники и светотехники.