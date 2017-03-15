Красногорск, 15 марта, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Решение о начале открытия нового автозавода в РФ было принято немецкой компанией Mercedes-Benz, 15 марта сообщает портал tvoe-avto.com.

Pixabay.com Эмблема Mersedes-Benz

Предприятие начнут строить в деревне Есипово Солнечногорского района Московской области в середине 2017 года.

Объем запланированных в предприятие инвестиций превышает 300 млн. евро. На заводе будут собирать до 25 тыс. экземпляров ежегодно.

На новом заводе Mercedes-Benz планирует выпускать седаны класса E и ряд моделей сегмента SUV. Известно также, что сборка автомобилей классов A и S в РФ налажена не будет.

Компания Mercedes-Benz положительно оценивает инвестиционную привлекательность РФ и собирается продолжать вложение денежных средств в подмосковный объект вопреки влиянию кризиса.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сделал заявление о том, что возведение нового завода Daimler планируется начать в 2018 году.