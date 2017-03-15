Киев, 15 марта, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Национальный банк Украины (НБУ) предлагает запретить дочерним финансовым организациям российских государственных банков выводить капитал за пределы Украины. Об этом сегодня, 15 марта, заявил журналистам заместитель председателя НБУ Яков Смолий.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Он сообщил, что НБУ осуществил анализ ситуации с российскими банками на Украине и предлагает ввести санкционные меры. «С целью сохранения финансовой стабильности в стране, выполнения украинскими банками с государственным российским капиталом обязательств перед клиентами, предлагает применить санкции в виде предупреждения вывода капитала за пределы Украины», — сказал Смолий.

Он уточнил, что речь идет о введении санкций в отношении украинских Сбербанка, ВТБ, «БМ Банка», Проминвестбанка и VS Bank.

Напомним, ранее стало известно, что НБУ и Службе безопасности Украины было поручено внести предложения по поводу введения санкций против банков, в капитале которых есть доля российских банков.

Ситуация вокруг российских банков на Украине обострилась после того, как Сбербанк заявил, что начинает обслуживание клиентов по паспортам ДНР и ЛНР. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал ввести санкции против российских банков на Украине.

При этом украинские радикалы начали блокировать работу отделений российских банков на Украине. Вход в центральный офис Сбербанка в Киеве радикалы заложили кладкой из шлакоблоков.