Дамаск, 15 марта, 2017, 19:53 — ИА Регнум. В Дамаске террористы-смертники совершили еще два взрыва, сообщает ливанский телеканал «Аль-Манар».

U.S. Marine Corps Взрыв

По информации телеканала, третий и четвертый взрывы, прогремевшие 15 марта в столице Сирии, стали делом рук террористов-смертников.

Взрывы были произведены в северных районах Дамаска под названием Аль-Мазза и Рукн ад-Дин.

Информация о жертвах и разрушениях пока не сообщается. На месте взрывов работают медики и полицейские.

Ранее уже сообщалось о двух терактах в Дамаске, организованных неизвестными 15 марта. В результате двух взрывов погибло не менее 31 человека, несколько десятков получили ранения. С учетом еще двух террористических атак в сирийской столице за текущие сутки произошло четыре взрыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый взрыв произошел в здании суда в Дамаске, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. По последним данным, тогда погиб 31 человек, были ранены не менее 60.

Напомним, города, находящиеся под контролем сирийского правительства, довольно часто становятся объектами террористических атак, ответственность за которые берут на себя те или иные радикальные группировки, противостоящие официальному Дамаску.