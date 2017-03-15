Москва, 15 марта, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Саранск стал лидером рейтинга «Гринпис» по показателям удобства раздельного сбора отходов среди 160 городов России. Результаты рейтинга доступны на официальном портале организации.

Мусорные контейнеры

В Саранске более 80% населения города имеют доступ к контейнерам, предусматривающим разделение отходов. В пятерку городов, где жителям доступен отдельный сбор отходов вошли также Волжский, Мурманск, Мытищи и Оренбург, где доступ к инфраструктуре раздельного сбора обеспечен для более чем 50% жителей.

Москва по итогам исследования попала на 40-ю строчку рейтинга, Санкт-Петербург — на 48-ю.

Антилидерами стали Чита и Ульяновск, где только 0,1% жителей могут участвовать в раздельном сборе мусора.

По словам координатора проекта токсической программы «Гринпис» России Александра Иванникова, результаты показали, что раздельный сбор в российских городах продолжает развиваться и существуют очень успешные и вдохновляющие примеры, на которые можно и нужно равняться.

Исследование проводилось на основе данных из открытых источников. В расчет брались только стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно.

Из 160 городов РФ с населением более 100 тыс. человек только в 89 населенных пунктах есть стационарные контейнеры для раздельного сбора, в остальных — либо нет таких контейнеров, либо нет данных об их наличии. Из 73,7 млн человек, проживающих в городах исследования, доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют 6,8 млн горожан или 9,2%.