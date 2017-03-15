США, 15 марта, 2017, 19:36 — ИА Регнум. В американском штате Нью-Мексико разбился одномоторный разведывательный самолет U-28A ВВС США, сообщил журналистам представитель базы американских ВВС Кеннон Брэндон Бэккем.

Air Force Special Operations Command Самолёт U-28A

По его словам, катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета в районе базы американских ВВС Кеннон. В ходе полетов одномоторный разведывательный самолет U-28A упал в поле недалеко от муниципального аэропорта города Кловис.

В результате катастрофы погибли трое американских военнослужащих.

Кроме того, на месте катастрофы начался пожар, который удалось потушить.

Подробности происшествия не приводятся. Личные данные погибших военнослужащих пока не обнародованы.

Причины данного происшествия расследуются.