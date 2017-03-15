Вильнюс, 15 марта, 2017, 19:37 — ИА Регнум. В ночь на сегодня, 15 марта, в литовской торговой зоне биржи Nord Pool цена на электричество достигала 4,09 евро за мегаватт-час. Это самая низкая стоимость электричества за всю историю работы биржи в Литве, сообщили ИА REGNUM в Nord Pool.

Электрические вилки

«Для потребителя электричества, который может регулировать цикл производства по ценам на рынке, такое положение является исключительной возможностью сократить расходы на энергию. В будущем наблюдение за ценами на рынке электричества станет частью повседневной жизни каждого разумного потребителя», — заявил генеральный директор оператора системы электропередачи Литвы Litgrid Дайвис Вирбицкас.

Средняя суточная цена — 23,9 евро за мегаватт-час — также низкая, более характерная выходным дням. Такая же стоимость установилась в других странах Прибалтики, Финляндии и Швеции.

На низкую цену в торговой зоне Литвы также повлияло снизившееся потребление электричества, выросшее производство на ветряных электростанциях Литвы, гидроэлектростанциях Латвии и предложение более дешевой электроэнергии в Швеции.

Сегодня Литва импортирует 67% потребленной энергии, почти половину — из Латвии, Эстонии, Финляндии, 30% — из Швеции и 22% — из Белоруссии и России.