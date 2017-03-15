Вильнюс, 15 марта, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис по приглашению председателя Палаты депутатов Италии Лауры Болдрини и председателя Сената Петро Грассо 16−17 марта примет участие во внеочередной конференции глав парламентов ЕС, посвященной 60-летней годовщине со дня подписания Римского договора, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 марта, в канцелярии парламента Литвы.

Цитата из м/ф «Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР «А Баба Яга против!»

«Для Литвы очень важно сохранение проекта Европы и его преемственность. Мы высказываемся за сильный и процветающий ЕС, развитие которого гарантировало бы безопасность и благополучие стран ЕС и всех его граждан. Мы можем и должны достигнуть конкретных результатов и проявить солидарность во многих сферах, таких как внутренняя и внешняя безопасность, защита внешних границ, энергетика, внутренний рынок, цифровые повестки и так далее», — говорит спикер Сейма.

Пранцкетис встретится с главами парламентов ЕС и обсудит вопросы безопасности Белоруской АЭС, меняющуюся геополитическую ситуацию, ситуацию на Украине, Brexit.

Во внеочередной конференции глав парламентов стан ЕС примут участие председатели парламентов стран-членов ЕС и по одному члену парламента. Вместе с Пранцкетисом в Италию отправится Андрюс Кубилюс.

Напомним, Литва поставила для себя целью остановить строительство БелАЭС.