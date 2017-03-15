Брюссель, 15 марта, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Планируемая Германией система дорожных пошлин для легковых автомобилей дискриминировала бы иностранных перевозчиков и нарушила бы право ЕС, уверены европарламентарии, которые в среду в Страсбурге приняли соответствующую резолюцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За нее проголосовали 510 членов Европарламента, против были 126, воздержались 55.

Volkswagen Beetle. 1962 — 1968

Установленный Германией 8 июня 2015 года порядок налогообложения автомобилей был оспорен Еврокомиссией, так как немецкие водители могли вернуть уплаченную пошлину, заплатив налог на меньшее транспортное средство, также такой порядок предусматривал бы необоснованно большие налоги за кратковременные виньетки, которые покупают большинство иностранцев. 1 декабря 2016 года Комиссия и правительство Германии пришли к компромиссу, согласно которому страна представила уточненный план. Но он все равно позволяет немецким водителям возвращать расходы на пошлину, поэтому европарламентарии выступают против него, так как «это была бы косвенная дискриминация в отношении граждан других стран».

«Комиссия, как страж соглашений, обязана наблюдать за осуществлением принятых правовых актов», — отметила председатель Комитета по транспорту и туризму Европарламента Карима Делли (Зеленые, Франция).

Вместе с тем европарламентарии отмечают потребность в установлении одинаковой, последовательной, честной и недискриминирующей системы дорожных пошлин ЕС для всех типов транспортных средств. Планируемое повторное рассмотрение Евровиньетки и правовых актов об услугах электронной пошлины дает возможность рассмотреть и этот вопрос, отмечает Европарламент.

Большинство стран ЕС установили пошлины для владельцев автомобилей за проезд по определенным участкам дороги. Хотя схемы и цены различаются, они одинаково применяются в отношении всех водителей. Ирландия, Греция, Италия, Испания, Хорватия, Польша, Португалия и Франция устанавливают размер пошлины в зависимости от преодоленного расстояния. Австрия, Болгария, Чехия, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия используют систему виньеток, которые действуют определенное время. Германия, Северные, Прибалтийские страны и страны Бенилюкса, а также большая часть Соединенного Королевства, пока что не установили подобные пошлины.