Ульяновск, 15 марта, 2017, 19:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области может быть введена рейтинговая система оценки деятельности членов представительных и исполнительных органов власти. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, с соответствующим предложением выступил губернатор Сергей Морозов.

Андрей Устинов. Мирная марсомания (Городничий, изображающий себя на параде)

По его словам, для организации системы рейтингования депутатов регионального, муниципального и местного уровня можно взять технологию рейтингования депутатов Государственной Думы, дополнив ее существенным критерием — выполнение наказов избирателей.

«Кроме того, считаю необходимым ввести аналогичную систему рейтингования для глав муниципальных образований и областных министров. Важно, чтобы граждане не только были информированы о деятельности власти, но и через формирование такой рейтинговой системы могли влиять на деятельность руководства региона», — заявил губернатор.

Комментируя идею губернатора, председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества ульяновского Заксобрания Василий Гвоздев отметил, что «с точки зрения контроля за качеством проведения отчетности депутатов требуются серьезные доработки. На данный момент четких критериев измерения отчетности депутатов не существует.

Как сообщалось, в феврале 2017 года председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с инициативой составления рейтинга депутатов на основании трех основополагающих критериев: законотворческая деятельность, количество публичных выступлений в стенах нижней палаты парламента и частота упоминания в СМИ.