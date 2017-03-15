HRW: в 2016 году в Уганде службы безопасности убили 155 человек
Кампала, 15 марта, 2017, 19:23 — ИА Регнум. В прошлом году в Уганде погибли более 155 человек в результате столкновений между государственными силами безопасности и поданными племенного короля Чарльза Уэсли Мумбере, согласно заявлению представителя Human Rights Watch Марии Бурнетт, 15 марта сообщает Associated Press.
По меньшей мере 140 сторонников короля Мумбере погибли в ноябре прошлого года, еще 15 погибших были сотрудниками службы безопасности Уганды, заявила Бурнетт.
В числе убитых были дети в возрасте 4−5 лет, около 15 детей все еще числятся пропавшими без вести.
«Люди в Касесе все еще ищут членов своих семей, включая детей. Они должны получит ответы и заслуживают справедливости», — заявила представитель Human Rights Watch.
Правительство Уганды отрицает обвинения Human Rights Watch, заявив, что доказательства смерти детей отсутствуют.
Напомним, город Касесе находится примерно в 340 километрах к западу от Кампалы, столицы Уганды.
Вооруженное столкновение началось 26 ноября прошлого года, когда охрана местного короля Мумбере напала на сотрудников сил безопасности, патрулировавших местность в районе города Касесе, расположенного вблизи границы с Демократической Республикой Конго, согласно официальной информации.
Власти Уганды сообщили о гибели 103 человек, включая 16 сотрудников полиции.