Кампала, 15 марта, 2017, 19:23 — ИА Регнум. В прошлом году в Уганде погибли более 155 человек в результате столкновений между государственными силами безопасности и поданными племенного короля Чарльза Уэсли Мумбере, согласно заявлению представителя Human Rights Watch Марии Бурнетт, 15 марта сообщает Associated Press.

U.S. Army Africa Угандийские силовики

По меньшей мере 140 сторонников короля Мумбере погибли в ноябре прошлого года, еще 15 погибших были сотрудниками службы безопасности Уганды, заявила Бурнетт.

В числе убитых были дети в возрасте 4−5 лет, около 15 детей все еще числятся пропавшими без вести.

«Люди в Касесе все еще ищут членов своих семей, включая детей. Они должны получит ответы и заслуживают справедливости», — заявила представитель Human Rights Watch.

Правительство Уганды отрицает обвинения Human Rights Watch, заявив, что доказательства смерти детей отсутствуют.

Напомним, город Касесе находится примерно в 340 километрах к западу от Кампалы, столицы Уганды.

Вооруженное столкновение началось 26 ноября прошлого года, когда охрана местного короля Мумбере напала на сотрудников сил безопасности, патрулировавших местность в районе города Касесе, расположенного вблизи границы с Демократической Республикой Конго, согласно официальной информации.

Власти Уганды сообщили о гибели 103 человек, включая 16 сотрудников полиции.