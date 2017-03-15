Москва, 15 марта, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Заявление о том, что российская теннисистка Мария Шарапова, скорее всего, останется в профессиональном спорте до Олимпиады-2020, сделал агент спортсменки Макс Айзенбад, 15 марта сообщает агентство «Спорт-Экспресс».

Mariasharapova.com Мария Шарапова

Айзенбад отметил, что если бы не перерыв, связанный с дисквалификацией, то Шарапова наверняка завершила бы карьеру в 2017 году. Именно отстранение благоприятно повлияло на здоровье теннисистки.

Агент спортсменки добавил, что она пережила два этапа карьеры — до операции и после операции на плече, и готовится начать третий — после дисквалификации.

На 26 апреля 2017 года запланирован официальный матч Шараповой на турнире Porsche Tennis Grand Prix, который пройдет в немецком Штутгарте. Это будет первый после дисквалификации поединок теннисистки. В последний раз Шарапова выходила на корт в январе 2016 года.

В июне 2016 года Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года, после обнаружения мельдония в ее допинг-пробе. Позднее Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения, разрешив выступать спортсменке с 26 апреля 2017 года.

Потеряв из-за отстранения все позиции в рейтинге WTA, Шарапова для каждого турнира будет получать «wild card» — особое приглашение для спортсмена, не прошедшего общую квалификацию.