Вашингтон, 15 марта, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Группа сенаторов-республиканцев конгресса США направила письмо государственному секретарю Рексу Тиллерсону с просьбой начать расследование попыток администрации бывшего президента США Барака Обамы вмешаться в выборы в ряде стран Европы, Африки и Латинской Америки путем финансирования политических партий. Об этом сегодня, 15 марта, сообщают американские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Сообщается, что инициатором письма выступил сенатор Майк Ли. Его поддержали сенаторы Джим Инхоф, Том Тиллис, Тед Круз, Дэвид Перду и Билл Кэссиди.

В письме указано, что администрация Обамы пыталась повлиять на выборы за счет средств американских налогоплательщиков в таких странах как Македония, Албания, а также в ряде стран Африки и Латинской Америки.

Сенаторы отмечают, что финансовая помощь «левоцентристским группам» направлялась по линии Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) и передавалась в том числе через Фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса.

Члены сената конгресса США считают, что такого рода политический фаворитизм американских дипломатических миссий по всему миру является недопустимым и ставит под угрозу двусторонние отношения США с другими странами.

В связи с этим сенаторы требуют от Госдепа начать расследование того, как «контрпродуктивно» тратились деньги американских налогоплательщиков, а также пересмотреть соответствующие программы США.