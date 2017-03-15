Кобе, Япония, 15 марта, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Военно-морской флот Японии торжественно принял на вооружение подводную лодку Sekiryu, сообщает портал janes.com.

Kenichi Nobusue Японские подводные лодки

Торжественная церемония передачи субмарины в состав японских ВМС прошла на верфи города Кобе в префектура Хиого.

Sekiryu, что в переводе на русский язык означает «Красный дракон», является восьмой подводной лодкой типа Souryu, поступившей в состав ВМФ Японии.

Это четвертая субмарина данного типа, построенная компанией Kawasaki Heavy Industries. Еще четыре таких подлодки были построены на верфях компании Mitsubishi Heavy Industries.

В общей сложности, Министерство обороны Японии заказало двенадцать субмарин типа Souryu, последняя из которых должна вступить в строй до 2021 года.

Дизель-электрические подводные лодки типа Souryu имеют длину 81 м, а их водоизмещение составляет 4100 т.

Субмарины данного типа способны развивать подводную скорость до 20 узлов и двигаться со скоростью 12 узлов в надводном положении. Они вооружены шестью торпедными аппаратами и противокорабельными ракетами UGM-84C Harpoon средней дальности. Экипаж подводной лодки данного типа насчитывает 65 человек.