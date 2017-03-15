Мурманск, 15 марта, 2017, 18:47 — ИА Регнум. В январе 2017 года организациями транспорта перевезено 2,8 млн тонн различных грузов, что на 8,6% ниже уровня января 2016 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в информации об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения за январь и оценке основных показателей за январь-март 2017 года, обнародованной региональным министерством экономического развития.

Tom Thiel Мурманск. Порт

«На уменьшение перевозок грузов, в основном, повлияло сокращение доставки металлических руд железнодорожным транспортом (на 19,7%), в то же время отправление апатитового концентрата увеличилась на 6%, — сообщается в документе. — В целом объём перевезённых грузов железнодорожным транспортом, который занимает основную долю в общем объёме перевозок, в январе 2017 года составил 92,7% от уровня января 2016 года».

Как отмечается в информации Минэкономразвития, на морском транспорте снижение объёмов перевозимых грузов на 20,1% связано с падением экспортных наливных грузов, а также с сокращением объёма перевозок грузов в каботажном виде плавания для целей строительства порта Сабетта на полуострове Ямал. В то же время значительный рост грузоперевозок воздушным транспортом в январе 2017 года (в 2,3 раза) связан с использованием воздушных судов большей вместимости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.

По итогам 2016 года внутренние перевозки стали вторыми после экспорта в структуре грузооборота ПАО «Мурманский морской торговый порт». Как ранее отметили в порту, предприятие планирует не снижать объёмов перевалки грузов на арктическом направлении, которые в прошлом году составили почти полмиллиона тонн.