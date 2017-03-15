Москва, 15 марта, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Гражданин Белоруссии, шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, задержанный 15 марта по запросу Следственного комитета Белоруссии, подал ходатайство о предоставлении политического убежища президенту РФ Владимиру Путину через УВД Дорогомилово.

Kirsuk1 Юрий Баранчик

«Это означает, что компетентным органам РФ предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Белоруссию разрешить вопрос по существу данного ходатайства», — заявил адвокат Баранчика.

Защита считает уголовное преследование Юрия Баранчика белорусскими правоохранительными органами абсолютно политически мотивированным, так же, как и преследование арестованных в декабре 2016 года в Белоруссии авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, и готова представить все доказательства российским компетентным органам.

Напомним, что Юрий Баранчик был задержан в Москве в ночь на 15 марта.

В Следственном комитете Белоруссии ранее заявили, что он задержан в рамках операции «Розыск».