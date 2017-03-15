Москва, 15 марта, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Госдума 17 марта обсудит проект обращения в связи с ситуацией с российскими банками на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о предложении поручить комитетам Госдумы по финрынку и комитету по международным делам подготовить обращение к парламентам стран ЕС, в Европарламент, ПАСЕ, Генсеку СЕ. «Считаем недопустимой сложившуюся ситуацию не только по отношению к банкам как к финансовым институтам, но и в связи с беспрецедентным давлением на работников банков и случаями, когда их просто замуровывают в зданиях офисов», — отметил спикер Госдумы.

«Мы считаем, что наши коллеги из европейских парламентов должны дать этому оценку, потому что Украина — страна, которая стремится в Евросоюз, страна, которая считает себя членом СЕ, и наши коллеги по Европарламенту должны обязательно отреагировать на то, что происходит в стране, которая хочет в Европу, но поступает так, как не поступали в Европе в самые тяжелые годы, и от чего мы спасли тех же наших с вами коллег из Европарламента», — сказал парламентарий.

«Пускай их историческая память немножко проснется для того, чтобы они дали оценку происходящему на Украине», — заявил Володин.

Национальному банку Украины и СБУ поручили подготовить предложения о санкциях против банков, в капитале которых есть доля государственных финансовых структур России, сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Ведомства должны в течение суток провести анализ деятельности таких банков и представить свои инициативы.

На такой шаг власти Украины решили пойти из-за того, что Сбербанк с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен.