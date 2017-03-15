Нью-Дели, 15 марта, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии разбился на территории северо-западного штата Раджастан, сообщает телеканал NDTV India.

g4sp Истребитель Су-30МКИ

По информации телеканала, истребитель совершал плановый тренировочный полет в районе авиабазы Уттарлай. При выполнении одного из воздушных маневров самолет упал на один из жилых домов местной деревни.

Оба пилота истребителя успели катапультироваться и не пострадали. В результате авиакатастрофы травмы и ожоги получили трое жителей деревни, на которую упал самолет. Телеканал сообщает, что в результате происшествия пожаром уничтожены шесть домов, два мотоцикла, а также пострадал домашний скот.

На месте катастрофы работает комиссия индийских военных. До настоящего момента индийские ВВС потеряли в летных происшествиях шесть машин типа Су-30МКИ.

Истребитель Су-30МКИ является самым многочисленным и современным боевым самолетом в авиапарке ВВС Индии. С 1996 года в войска поставлено свыше 230 таких самолетов.

Стоит отметить, что к настоящему времени ВВС Индии потеряли в авиакатастрофах шесть истребителей Су-30МКИ.

Напомним, истребитель Су-30 МКИ выпускается на территории Индии индийской компанией HAL по проекту российской корпорации «Иркут». Тяжелый многоцелевой истребитель Су-30МКИ спроектирован на базе двухместного учебно-боевого самолета Су-27УБ.

ВВС России и морская авиация ВМФ России используют 116 подобных машин Су-30СМ отечественного производства.