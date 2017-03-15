Москва, 15 марта, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин отправится в экспедицию на остров Александра архипелага Франца-Иосифа. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает Life.

Донор Земля Франц-Иосифа

Сообщается, что администрация президента прорабатывает возможность участия Путина в экспедиции, которая пройдёт в рамках Арктического форума, стартующего в Архангельске в конце марта.

Кроме Путина в экспедиции также примет участие министр обороны России Сергей Шойгу.

Детали экспедиции пока не сообщаются.

Напомним, на острове Александра находится российская военная база «Арктический трилистник», база пограничной службы ФСБ России «Нагурская» и погранзастава «Нагурская».

Владимир Путин ранее уже бывал на этом острове.

Март является самым холодным месяцем на острове Александра. Температура доходит до отметки — 54 градуса. Высадка экспедиции на остров запланирована как раз на конец марта.