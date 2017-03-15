Москва, 15 марта, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Сотрудник полиции сломал палец аспиранту факультета почвоведения МГУ Александру Киму после того, как тот отказался предъявить паспорт. Как сообщили ИА REGNUM в межрегиональной правозащитной организации «Комитет по предотвращению пыток» (МКПП), куда Ким обратился за помощью, 21 февраля 2017 года на станции метро «Первомайская» в Москве его остановил сотрудник полиции и потребовал предъявить документы. В ответ Ким попросил сержанта представиться и также показать свои документы. Происходящее Александр начал фиксировать с помощью телефона.

Maxpixel.freegreatpicture.com Полицейский

Сержант представился Андреем Пышкиным, показал свои документы и повторил свое требование к Киму. На вопрос, в связи с чем полицейский требует предъявить документы, тот ответил, что это ему необходимо в рамках операции «Мигрант. Жилой сектор».

Ким утверждает, что он не уловил логической связи между проведением этих мероприятий и проверкой именно его документов. Поэтому он продолжил настаивать на предъявлении законных оснований. В ответ полицейский заявил, что у Кима неславянская внешность, и это, по его мнению, является основанием предположить, что пребывание Кима на территории Российской Федерации незаконно.

Посчитав действия Пышкина незаконными и дискриминирующими по национальному признаку, Ким отказался предъявлять документы и направился вверх по эскалатору. Полицейский стал подниматься вместе с ним, придерживая Кима за правый рукав.

Перед турникетами Пышкин начал насильно тащить Кима в сторону комнаты полиции. Аспирант, в свою очередь, пытался двигаться к выходу из метро. Он ухватился за переносную решетку ограждения двумя руками, в то время как Пышкин тянул его за руки в свою сторону. Полицейский стал по одному отрывать пальцы Кима от решетки. Когда Пышкин с силой потянул аспиранта за большой палец левой руки, тот почувствовал резкую боль. Ким сказал Пышкину, что тот ломает ему пальцы, однако страж порядка проигнорировал слова и продолжил применять силу.

В этот момент к мужчинам подбежал сотрудник Московского метрополитена, который помог полицейскому завести руки Кима за спину и, удерживая в таком положении, довести до комнаты полиции.

Прибывшие медики отказались госпитализировать Кима, сославшись на то, что у него нет перелома. Вместо оказания медицинской помощи его в наручниках доставили в отделение полиции. Там некто Сергей Заболов, представившийся «ответственным по делу», расспросил аспиранта о причинах задержания, сообщил, что действия Пышкина являются ошибочными, и принес извинения.

Из отделения Ким в сопровождении двух полицейских доехал до травмпункта, где ему поставили диагноз: «Закрытый неполный перелом основания основной фаланги I пальца левой кисти без смещения. Ссадина 3 пальца левой кисти».

По словам юриста МКПП Анастасии Гариной, сержант Пышкин имел право просить у Кима для проверки документы только в том случае, если у него имелись какие-либо данные, дающие основания подозревать его в совершении преступления или административного правонарушения, полагать, что он находится в розыске, а также если имелись основания для его задержания.

«Закон не предусматривает в качестве основания для проверки документов наличие у гражданина неславянской внешности. В нашем случае, полицейский действовал в нарушение Закона «О полиции», — уверена юрист.