Джакарта, 15 марта, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Владельцы британского круизного судна должны выплатить компенсацию за повреждение кораллового рифа в популярном туристическом районе, согласно заявлению правительства Индонезии, 15 марта сообщает Associated Press.

U.S. Fish and Wildlife Service Коралловый риф

Владельцы судна Caledonian Sky должны заплатить за причиненный ущерб, заявил вице-президент Индонезии Юсуф Калла.

Представители британской компании Noble Caledonia, которой принадлежит судно, пока не прокомментировали заявление официальных властей Индонезии.

Напомним, британское круизное судно Caledonian Sky село на мель возле индонезийской провинции Западное Папуа на прошлой неделе.

Предварительное расследование показало, что было уничтожено около 1 тыс. 600 квадратных метров кораллов в районе островов Раджа-Ампат.

Раджа-Ампат — это архипелаг, состоящий из 1 тыс. 500 небольших островов. Архипелаг известен самым богатым морским биоразнообразием на Земле.