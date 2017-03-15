Ульяновск, 15 марта, 2017, 17:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор в отношении пятерым преступникам, совершившим вооруженное нападение на деревообрабатывающее производство.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Самый гуманный суд

Как сообщили ИА REGNUM в областном прокуратуре, все началось с того, что 52-летний ранее судимый за убийство Владимир Потапов потребовал от генерального директора местной фирмы передать ему долю в бизнесе.

Директор компании отказался от такого «заманчивого» предложения.

Тогда Потапов собрал группу, в которую вошли 30-летний неработавший житель Дагестана Мурад Магомедов, 39-летний интерконтинентальный чемпион по боксу Алисултан Надирбегов, 33-летний индивидуальный предприниматель Магомедхабиб Магомедов и 35-летний ранее судимый за разбой Александр Костин.

Вооружившись карабином «Сайга», травматическими пистолетами и ножами, приехали к производственному помещению фирмы по улице Урицкого. Там они потребовали передачи им всех находящихся в ангаре деревообрабатывающих станковобщей стоимостью свыше 1,7 млн рублей.

Не добившись желаемого, указанные лица напали на руководителя коммерческой структуры и его работников. В результате потерпевшим были причинены огнестрельные и колото-резаные ранения.

По итогам судебного разбирательства Потапов, Магомедовы и Надирбегов признаны виновными в самоуправстве, совершенном группой лиц с применением насилия. Кроме того, Надирбегов признан виновным в принуждении потерпевшего к даче ложных показаний, к уклонению от дачи показаний соединенном с угрозой причинения вреда здоровью этого лица (ч.2 ст.309 УК РФ).

Прокуратура удивлена достаточно мягким наказанием для налетчиков.

За свое преступление Потапов получил всего 3 года строго режима. Магомедовы и Надирбегов отделались условными сроками в 2−2,5 года.

Костин осужден за причинение смерти по неосторожности, покушение на убийство двух лиц и самоуправство. Ему назначено наказание в виде 9 лет колонии особого режима.

Прокуратура Ульяновской области настаивала на признании нападавших виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших, а Костина еще и виновным на убийство четырех человек, сопряженном с вымогательством. Обвинение требовало для всех участников банды наказания в виде лишения свободы на сроки от 10 лет колонии строгого режима до 17 лет колонии особого режима.

В настоящее время прокуратура намерена внести апелляционное представление на приговор суда.