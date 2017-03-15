Ярославль, 15 марта, 2017, 17:43 — ИА Регнум. В Ярославле прошла инаугурация Владимира Слепцова, который был избран 1 марта на пост мэра города депутатами муниципалитета.

Фото мэрии Ярославля Владимир Слепцов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, первоначально планировалось, что торжественное мероприятие состоится в здании Волковского театра, но позже от этой идеи было решено отказаться. Инаугурация состоялась в Большом зале мэрии, вместимостью 170 мест, куда пригласили родственников, друзей и коллег Владимира Слепцова, а также представителей общественности. Мэр произнёс слова клятвы, после чего врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов вручил Владимиру Слепцову удостоверение и утвержденный Уставом города почетный знак мэра.

«После четырех лет безвластия вступает в должность мэр города Ярославля», — отметил Дмитрий Миронов.