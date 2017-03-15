Радио REGNUM: второй выпуск за 15 марта
Москва, 15 марта, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Япония предложит России совместное изучение потенциала южных Курил;
- Украина поделится с Финляндией опытом «гибридной войны» против России;
- В Москве задержан сотрудник ИА REGNUM, гражданин Белоруссии Юрий Баранчик;
- Ограничены поставки нефтепродуктов из России в Белоруссию;
- Следственный комитет возбудил дело о премиях главе «Почты России»;
- Вопросы объединения в городские округа будут решаться без жителей.
Выпуск на сайте podster. fm