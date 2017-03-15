Нью-Дели, 15 марта, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в ходе официального визита в Индию обсудит с военным руководством страны совместные маневры флотов и вопросы военного сотрудничества, сообщает газета «Военно-промышленный курьер».

Mil.ru Владимир Королев (в центре)

В ходе своего официального визита командующий ВМФ России проведет встречи с высшим военным руководством Республики Индия.

Адмирал Владимир Королев обсудит с индийским военным руководством организацию совместных учений военно-морских флотов двух стран, взаимодействие штабов, а также юридические вопросы военного сотрудничества России и Индии.

Официальную часть визита адмирал Королев начал 15 марта возложением венка к Вечному огню у памятника неизвестному солдату в Нью-Дели.

Главкома ВМФ России торжественно встретил почетный караул у здания министерства обороны Индии.

Кроме обсуждения вопросов сотрудничества, запланировано посещение российским командующим боевого корабля ВМС Индии и одной из судостроительных верфей в городе Мумбаи.

Визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в Индию продлится до 18 марта.