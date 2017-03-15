Ярославль, 15 марта, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Подозреваемый во взятке исполняющий обязанности директора Департамента транспорта Правительства Ярославской области Евгений Ильичев подал в отставку. При этом чиновник считает себя невиновным. Свою позицию он озвучил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Евгений Ильичев

«Сейчас в отношении меня следственным комитетом возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. Идут следственные действия. В свою очередь я подал на имя временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова заявление об увольнении по собственному желанию. Я сделал это, чтобы в связи с данным инцидентом не было очернения власти, высказываний о коррупционерах в региональном правительстве, и считаю свое решение правильным. Уверен, что следствие разберётся по сути и прекратит дело из-за отсутствия состава преступления. После завершения расследования, если губернатор посчитает это возможным, я готов вернуться к работе. Сейчас остается верить в следствие и ждать результатов его работы», — рассказал Евгений Ильичев.

Евгений Ильичев подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 ч. 2 Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривает наказание — штраф в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет