Нижний Новгород, 15 марта, 2017, 17:16 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в доме №12 по ул. Волжская Набережная сорвалась и упала в шахту кабина лифта, в которой находились женщина и 3-месячный ребенок. О случившемся сама пострадавшая написала на городском форуме NN.ru.

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По словам пострадавшей, на уровне 20-го этажа лифт начал сильно биться об шахту лифта и зацепляться за стены, а потом и вообще упал: «Так мы оказались на 18-м этаже, то есть два этажа мы пролетели, а потом резко нас подхватил дополнительный трос, и мы поднялись до ближайшего этажа».

По словам нижегородки, будучи беременной, она уже застревала в лифте, просидев там четыре часа без света.

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, в настоящее время по факту организована проверка соблюдения федерального законодательства.

В ходе проведения проверки будет дана оценка соблюдения управляющей организацией требований действующего законодательства, направленного на обеспечение безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также деятельности организации, осуществляющей обслуживание лифтового оборудования.

К проверке будут привлечены специалисты Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, Волжско-Окского управления Ростехнадзора.