Красногорск, 15 марта, 2017, 17:16 — ИА Регнум. В Московской области в 2017 году на ремонт дорог выделят 16 млрд рублей. Будет отремонтировано более 2 тыс. км дорог, в том числе 600 км муниципальных и 1700 км региональных, заявил министр областного правительства по дорожному хозяйству Игорь Тресков, передает «Радио 1».

Naiv Ремонт дороги

«В Подмосковье разработана специальная программа, которая позволяет выявлять каждую яму, брать её на особый контроль и потом отслеживать их устранение. Еженедельно мы выявляем более 15 тысяч ям и тут же приступаем к их ремонту», — пояснил министр.

До конца июня будет проводиться только ямочный ремонт. К ремонту больших дорог, до 100 метров, дорожники приступят только после того, как трое суток подряд температура воздуха будет + 10 градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Подмосковье на ремонт дорог и дворовых территорий было направлено 12,3 млрд рублей. Из них 10,5 млрд рублей из бюджета Московской области, 1,8 млрд рублей — из бюджетов муниципальных образований.

Всего было отремонтировано 16,1 млн кв. м (2 187 км) автодорог и дворов, рост по отношению к 2015 году данного показателя составил 25%. Среди них: 4,1 млн кв. м (480 км) муниципальная сеть и 12 млн кв. м (1 707 км) региональная сеть.