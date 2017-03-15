На ремонт дорог в Подмосковье направят 16 млрд рублей
Красногорск, 15 марта, 2017, 17:16 — ИА Регнум. В Московской области в 2017 году на ремонт дорог выделят 16 млрд рублей. Будет отремонтировано более 2 тыс. км дорог, в том числе 600 км муниципальных и 1700 км региональных, заявил министр областного правительства по дорожному хозяйству Игорь Тресков, передает «Радио 1».
«В Подмосковье разработана специальная программа, которая позволяет выявлять каждую яму, брать её на особый контроль и потом отслеживать их устранение. Еженедельно мы выявляем более 15 тысяч ям и тут же приступаем к их ремонту», — пояснил министр.
До конца июня будет проводиться только ямочный ремонт. К ремонту больших дорог, до 100 метров, дорожники приступят только после того, как трое суток подряд температура воздуха будет + 10 градусов.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Подмосковье на ремонт дорог и дворовых территорий было направлено 12,3 млрд рублей. Из них 10,5 млрд рублей из бюджета Московской области, 1,8 млрд рублей — из бюджетов муниципальных образований.
Всего было отремонтировано 16,1 млн кв. м (2 187 км) автодорог и дворов, рост по отношению к 2015 году данного показателя составил 25%. Среди них: 4,1 млн кв. м (480 км) муниципальная сеть и 12 млн кв. м (1 707 км) региональная сеть.