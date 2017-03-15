Данилов, Ярославская область, 15 марта, 2017, 17:16 — ИА Регнум. В Даниловском районе Ярославской области, между населенными пунктами Попково и Шолохово, на землях сельскохозяйственного назначения обнаружена несанкционированная свалка промышленных отходов 4-го класса опасности ОАО «Северсталь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

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Поверхность хранящихся насыпью отходов не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров. В близлежащей деревне Шолохово находятся 19 домов, в каждом из которых проживают семьи, включая людей пожилого возраста и детей. Каждая семья в собственности имеет земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, питьевая вода берётся гражданами из общего деревенского колодца. Место сброса отходов расположено в районе истока реки Погара, впадающей в реку Лунка, в которой расположено место для купания детского оздоровительного лагеря «Соть». В непосредственной близости от деревни Шолохово расположена водонапорная башня Рожновского, обеспечивающая питьевой водой близлежащую жилую деревню Попково.

Поскольку действия сотрудников предприятия, организовавшего несанкционированную свалку промышленных отходов, создают угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки на предмет установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ — нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

В ходе доследственной проверки также будет дана юридическая оценка бездействию должностных лиц местной администрации, допустивших возникновение экологической угрозы на подконтрольной территории.