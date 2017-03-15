Сосновый Бор, Ленинградская область, 15 марта, 2017, 17:17 — ИА Регнум. На Ленинградской атомной электростанции два работника подрядной организации оказались жертвами обрушения подпорной стенки на открытой площадке временного склада. Один из рабочих погиб на месте, второй с тяжелой травмой госпитализирован. Органами СКР по Ленобласти ведется доследственная проверка.

Kremlin.ru Ленинградская АЭС. Стройплощадка

Как сообщили в пресс-центре ЛАЭС, ЧП произошло 15 марта в 11:53, когда два работника организации «Ленинградская АЭС-Авто» занимались ремонтом подпорной стенки на открытом складе второй очереди ЛАЭС. В ходе работ вертикальная конструкция подпорной стенки обрушилась, упав на мужчин.

Пострадавший с тяжелой травмой ступни доставлен в центральную медсанчасть № 38 г. Сосновый Бор, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Площадка, на которой рабочие производили реконструкцию подпорной стенки, находится на удалении от действующих энергоблоков и не связана с основным оборудованием атомной станции», — заявили в пресс-центре ЛАЭС.

Директор станции Владимир Перегуда взял ситуацию под личный контроль. По факту ЧП пройдет служебное расследование. Первый заместитель гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом» (чьим филиалом является ЛАЭС) Джумбери Ткебучава сообщил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая материальная и организационная помощь.

В свою очередь, в Следственном управлении СКР по Ленобласти сообщили, что идет проверка по факту обнаружения тела 20-летнего мужчины и травмирования 32-летнего мужчины в Сосновом Бору.

«В настоящее время следователем устанавливаются причины произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначено медицинское судебное исследование тела», — говорится в сообщении следственного ведомства.