Некрасовское, Ярославская область, 15 марта, 2017, 17:06 — ИА Регнум. 15 марта депутаты Думы Некрасовского муниципального района избрали главу района. Им стал Алексей Коротаев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Некрасовского района

Wikipedia.org Посёлок Некрасовское Ярославской области

На пост руководителя района претендовали действующий глава Николай Золотников, председатель Думы Некрасовского муниципального района Алексей Коротаев и помощник главы Михаил Градин. Но в последний момент Николай Золотников решил принять участие в выборах главы Ярославского района и снял свою кандидатуру. В результаты осталось двое претендентов депутаты избрали главой Некрасовского района спикера райдумы Алексея Коротаева.

«Из 13 депутатов, присутствовавших на заседании, 11 проголосовали за Коротаева, один — против, ещё один — сам спикер думы — воздержался», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы района Александр Сучков.

Алексей Коротаев родился в 1974 году, окончил Московскую финансово-юридическую академию, с 1994 года работает в системе Некрасовский РЭС филиала ОАО МРКС центра «Ярэнерго», который возглавил в 2008 году. С 2009 года — депутат районного муниципального совета, в 2014 году избран его председателем.