Берлин, 15 марта, 2017, 17:05 — ИА Регнум. О запланированном запуске обновленной модели Polo сообщил руководитель подразделения легковых автомобилей Volkswagen Герберт Дисс, 15 марта в ходе своего выступления на конференции Volkswagen Konzern.

El monty Volkswagen Polo

Новинка должна позаимствовать у Skoda Fabia и Seat Ibiza передовую модульную платформу MQB-A0.

Серийное производство автомобиля планируется запустить летом 2017 года на заводе в Бразилии. Новая версия седана поступит в автосалоны в ноябре 2017 года.

В бразильской прессе появились сообщения о том, что модель будет выпускаться только для Латинской Америки. При этом специалисты советуют не торопиться с выводами ввиду того, что новый Polo может завоевать и другие развивающиеся рынки, в том числе и Россию.

Volkswagen не намерен останавливаться на обновлении одного седана. Так, компания собирается начать выпуск удлиненного кроссовера Tiguan Allspace для американского рынка. В конце лета 2017 года бренд планирует запуск седана Volkswagen Phideon на автомобильном рынке Китая.

Автопроизводитель сообщает, что еще две модели — обновленные Touareg и Jetta с гибридной силовой установкой должны появиться в третьем и четвертом квартале 2017 года.