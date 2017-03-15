Калуга, 15 марта, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Начальник юридического отдела ООО «Фольксваген Групп Рус» оштрафован за оставление адвокатского запроса без ответа. Об этом 15марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Татьяна Погодина.

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По ее словам, в сентябре 2016 года адвокат — член палаты адвокатов Нижегородской области в интересах своего подзащитного направил заказным письмом на имя ООО «Фольксваген Групп Рус» запрос о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения гражданского дела, участником которого является его подзащитный. Однако официального ответа нижегородский адвокат не получил.

Учитывая данное обстоятельство, прокурор Калуги вынес в отношении начальника юридического отдела ООО «Фольксваген Групп Рус» постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 5.39 КоАП РФ (неправомерный отказ в предоставлении адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 города Калуги должностное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Напомним, на автозаводе в Калуге ООО «Фольксваген Групп Рус» выпускает автомобили Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и ŠKODA Rapid. Максимальная мощность предприятия составляет 225 тысяч автомобилей в год. На автозаводе трудятся порядка 4 тысяч работников. Автомобили, произведенные в калужском регионе, отправляют на экспорт в ряд стран дальнего зарубежья.