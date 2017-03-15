Балашиха, Московская область, 15 марта, 2017, 17:01 — ИА Регнум. В 2017 году в Московской области более 1 800 школьников и выпускников прошлых лет в примут участие в досрочном этапе сдачи ЕГЭ, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В 2016 году в области работал один пункт проведения экзаменов. В 2017 году будут созданы четыре пункта в школах в Балашихе, Химках, Мытищах и Бронницах. В аудиториях, коридорах и штабах пунктов установлены камеры, пункты оборудованы переносными металлоискателями.

В 2016 году в Подмосковье ЕГЭ сдавали досрочно 342 школьника и выпускника прошлых лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период ЕГЭ в 2017 году будет проводиться с 23 марта по 14 апреля. Заявления на участие в нем подали около 44 тысяч человек из 84 регионов России.

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