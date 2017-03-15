Белогорск, Крым, 15 марта, 2017, 16:42 — ИА Регнум. 44 детей, оставшихся без родителей, чиновники в Крыму лишили еще и права на получение жилья. Восстановить сирот в очереди удалось после вмешательства прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 марта в республиканском надзорном ведомстве.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

В середине прошлого года в администрации Белогорского района было принято постановление, которым из списка детей-сирот, а также детей, оставшихся без родительского попечения, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, были исключены 44 человека.

Все исключенные из очереди — жители района, которые уже давно находились на учете, при этом собственного жилья у них нет.

Прокурор района внес на постановление администрации протест. По результатам его рассмотрения сироты и лица из их числа восстановлены на квартирном учете. Прокуратура контролирует ход работ по обеспечению сирот жильем.

Отметим, что по данным на август 2016 года, в очереди на получение жилья в Крыму находилось около тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее сообщалось, что на 2017 год запланировано приобретение 40 квартир для крымчан этой категории.