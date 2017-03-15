Дамаск, 15 марта, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Второй за сутки взрыв произошел в сирийской столице, сообщает информационное агентство САНА.

U.S. Navy Взрыв

По информации агентства, на территории района Ар-Рабва в северо-западной части Дамаска в здании Дворца правосудия прогремел мощный взрыв.

Правоохранительные органы Сирии уже заявили о террористическом акте.

Информация о погибших и раненых уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый взрыв произошел в здании суда в Дамаске, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. По последним данным, тогда погиб 31 человек, были ранены не менее 60.

Напомним, города, находящиеся под контролем сирийского правительства, довольно часто становятся объектами террористических атак, ответственность за которые берут на себя те или иные радикальные группировки, противостоящие официальному Дамаску.