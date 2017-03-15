Великий Новгород, 15 марта, 2017, 16:24 — ИА Регнум. В Великом Новгороде с 15 по 21 мая 2017 года пройдёт Ганзейская неделя — мероприятия, посвящённые 25-летию вхождения города в Ганзейский союз нового времени. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, создан городской организационный комитет по подготовке и проведению Ганзейской недели, который возглавил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

Корабли Ганзейского союза

«В 2007 году от России столицей Ганзы был Великий Устюг, а не Великий Новгород. Мы этот статус вернули, и это стоило нам немалых усилий. Дальше была подготовка к проведению международных Ганзейских дней, и мы это сделали на высоком уровне. И с тех пор к нам на международной арене стали относиться совсем по-другому», — прокомментировал градоначальник, отметив, что Великий Новгород должен соответствовать своему статусу как «столица» Союза русских Ганзейских городов, а мероприятия Ганзейской недели должны пройти на достойном уровне.

Напомним, что каждые третьи выходные мая в городах Ганзейского союза нового времени отмечается Международный день Ганзы. Великий Новгород ранее отмечал эту дату мероприятиями в средневековом стиле на Ярославом дворище — праздник называется «Большим ганзейским путешествием».

Напомним также, что в 1992 году Новгород первым из российских городов принял поступившее приглашение войти в Ганзейский союз нового времени: союз был возрождён в 1980 году в традициях средневековой Ганзы и сейчас объединяет 187 городов из 16 стран Европы, доказавших свою причастность к средневековому объединению городов. Позднее в Ганзу вступили ещё 13 российских городов.

Сегодня международный Ганзейский союз нового времени — самое крупное общественное объединение в Европе. Раз в год в одном из городов ганзейцы организуют встречи — Ганзейские дни, очерёдность которых определяется на конкурсной основе и расписана уже до 2040 года. На территории России международные Ганзейские дни впервые прошли в 2009 году в Великом Новгороде с участием делегаций из 84 городов 14 стран Европы, мероприятия посетили около 500 тысяч гостей. В 2019 году международный ганзейский фестиваль примет Псков.