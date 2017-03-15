Могадишо, 15 марта, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед встретился с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, 15 марта сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Oxfam East Africa Засуха в Сомали

Джонсон пообещал президенту Сомали оказать помощь в борьбе с последствиями разрушительной засухи.

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«Джонсон встретился с президентом Сомали Мохамедом и обсудил вопросы, связанные с развитием связей с Сомали, укреплением поддержки сомалийского правительства и оказанием помощи в связи с засухой», — говорится в сообщении Radio Mogadishu.

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Напомним, из-за засухи примерно 6 млн 200 тыс. граждан Сомали, около половины населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи.

По меньшей мере 360 тыс. детей страдают от сильного недоедания. Срочная гуманитарная помощь должна быть оказана в течение нескольких недель, иначе дети могут погибнуть.

В Сомали в 2011 году в результате разразившегося голода погибли около 260 тыс. человек.