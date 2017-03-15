Москва, 15 марта, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Требование о заключении договора листинга для эмиссии облигаций ЦБ для допуска к торгам будет исключено из законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Законопроект оформлен в виде поправок в закон о рынке ценных бумаг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Законопроектом исключается требование о проведении листинга в отношении эмиссии облигаций регулятора на основании договора с эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам). Допуск облигаций ЦБ к торгам на основании соответствующего договора с организаторами торгов может затруднить, а в некоторых случаях воспрепятствовать оперативной реализации денежно-кредитной политики Банка России, считает автор законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). «ЦБ выпускает и обратно выкупает свои ценные бумаги с целью насыщения банковской сферы ликвидностью, но для этого нужно проходить сложную процедуру листинга», — пояснил он. По словам Аксакова, в отношении ЦБ нет необходимости запускать такую процедуру. «ЦБ всегда выполнит свои обязательства перед приобретателями его облигаций. Чтобы кредитные организации могли продать купленные у ЦБ ценные бумаги, также нет необходимости прохождения сложной процедуры», — сказал он.

По мнению Аксакова, принятие законопроекта повысит эффективность реализации денежно-кредитной политики Банка России в части эмиссии облигаций ЦБ. Эта мера является эффективной с точки зрения поддержки экономики, добавил он.