Москва, 15 марта, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен обсудить с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине в ходе её официального визита в Россию. Об этом сегодня, 15 марта, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

Песков сообщил, что Меркель, действительно, собирается посетить Российскую Федерацию с официальным визитом.

Напомним, в ходе визита нового министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в Москву, состоялась его встреча с Путиным. Российский лидер передал дружеский привет канцлеру Германии Ангеле Меркель и пригласил её в Москву.

Затем помощник президента России Юрий Ушаков заявил, Меркель совершит официальный визит в Россию. Ушаков подчеркнул, что дата визита уже согласована, но прессе он её не озвучил.

Вместе с тем, Ангела Меркель 14 марта должна была встречаться с президентом США Дональдом Трампом. Но Белый дом перенёс визит на 17 марта из-за сильнейших снегопадов на Восточном побережье США.

Когда именно Меркель прибудет в Россию, пока неизвестно.