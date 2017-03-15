Чебоксары, 15 марта, 2017, 16:21 — ИА Регнум. В Чувашии резко потеплело. Как и в прошлом году, погода в республике почти на месяц опережает календарь и соответствует началу апреля. Уже прилетели грачи, наблюдается раскрытие и опадание чешуй с соцветий ивы, появляются лишайники и вышли из спячки сурки, сообщается на сайте заповедника «Присурский».

Prisursky.ru, Миназым Рахматуллин Сурки в заповеднике «Присурский»

На батыревском участке заповедника была обнаружена раскрытая нора с признаками того, что сурки проснулись после зимней спячки. Как отмечает научный сотрудник заповедника Миназым Рахматуллин, в это время сурки едят прошлогоднюю траву, выкапывают корешки, луковицы растений, пьют воду из луж и едят снег. Кроме того, затаскивают в норы прошлогоднюю траву, чтобы, возможно, сменить подстилку в гнездовой камере. Эти животные предпочитают солнечные склоны, лишенные древесной и кустарниковой растительности.

«Пока еще многие семейные норы закупорены земляной пробкой, покрыты льдом. Раскрыты не более 15% от всех нор. Да и трава едва начинает пробиваться на проталинах. Предположительно, появления всех сурчиных семей произойдет в течение 10−15 дней», — полагает Миназым Рахматуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние годы сурки в Чувашии с каждым годом выходят из спячки раньше обычного. В 2013 году сурки проснулись 20 марта, в 2014 году — 14 марта, в 2015 году — 12 марта, в 2016 году — 7 марта, в 2017 году — 4 марта. Специалисты поясняют, что это связано с установившейся тёплой погодой. Обычно грызуны выходят из спячки во второй половине марта.

В заповеднике также отмечают, что в конце февраля вышли из норы барсуки — новые жители заповедника. Впервые барсука обнаружили осенью 2015 года на территории Яльчикского участка «Присурского», в 2016 году наблюдение за барсучьей норой было продолжено, но видели только одного барсука. В конце октября нора была закрыта земляной пробкой изнутри, а в этом году обнаружили уже пару барсуков. Специалисты надеются, что в этом году здесь появятся барсучата.