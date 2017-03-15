Москва, 15 марта, 2017, 16:12 — ИА Регнум. До 2025 года морскую авиацию ВМФ России оснастят новейшими и глубоко модернизированными корабельными вертолетами, сообщили в Минобороны РФ

Mil.ru Вертолёт ВМФ

ВМФ России получает в свой состав новейшие фрегаты, корветы, патрульные корабли, способные нести на своем борту корабельные вертолеты различного предназначения, что существенно повысит эффективность выполнения задач в составе группировок флота в Мировом океане.

Наряду с глубокой модернизацией корабельных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ, находящихся на вооружении морской авиации ВМФ, Главное командование ВМФ приступило к реализации программы по оснащению ВМФ новыми типами вертолетов на период до 2025 года.

Речь идет об ударных вертолетах Ка-52К, вертолетах радиолокационного дозора Ка-31Р, а также корабельных вертолетах Ка-226Т, способных размещаться на кораблях малого водоизмещения.

В настоящее время по заданию Главного командования ВМФ проводится ряд опытно-конструкторских работ по созданию принципиально новых по своим возможностям летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов и систем авиационного оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2017 года в состав поисково-спасательных сил Военно-Морского Флота (ВМФ) России поступит 12 новейших телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА) «Марлин-350», способных выполнять задачи на глубине свыше 300 метров.