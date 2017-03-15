Пекин, 15 марта, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Китайская телекоммуникационная корпорация Xiaomi и вьетнамская компания Digiworld Corporation подписали дистрибьюторское соглашение, согласно которому Digiworld Corporation займется реализацией и послепродажной поддержкой устройств Xiaomi во Вьетнаме.

Xiaomi Tech Логотип Xiaomi

Смартфоны Xiaomi, а также продукция семейства Mi Ecosystem поступят в розничную продажу в магазины, принадлежащие Digiworld, кроме того китайские смартфоны можно будет приобрести через интернет-площадку Lazada, пишет «Сина синьвэнь».

Китайская корпорация выведет на вьетнамский рынок неполную линейку своих устройств. Вьетнамским покупателям предстоит выбрать между Redmi Note 4, Redmi 4A и Mi MIX.

«Xiaomi не спешит выходить на международные рынки. В первую очередь нас интересует внутренний рынок Китая», — заявил основатель Xiaomi Лэй Цзюн.

13 января 2016 г. на территории Объединенных Арабских Эмиратов официально начались продажи китайских смартфонов Xiaomi. Эксклюзивным дистрибьютором продукции Xiaomi стала компания Etisalat — крупнейший поставщик телекоммуникационного оборудования в ОАЭ.

Компания Xiaomi Tech была основана в 2010 г. китайским миллиардером Лэй Цзюнем. На сегодняшний день Xiaomi Tech является четвертым по величине производителем смартфонов в мире. Стоимость компании оценивается в $45 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский производитель смартфонов Xiaomi недавно анонсировал перенос производства телефонов в Индонезию в 2017 году. При этом, многие аналитики опасаются потери людьми рабочих мест, поскольку производство переедет в страну с низкой стоимостью рабочей силы.